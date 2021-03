경북 '안동한우', 1등급 이상 출현율 87.4% '전국 최고'

축산물품질평가원 출하지역별 등급판정 결과 … 경북 75.7%·전국 74.1%보다 월등

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] '안동한우'가 축산물품질평가원의 2020년 출하지역별 소 도체(한우) 등급판정 결과, 1등급 이상 출현율이 87.4%로 전국 최고인 것으로 나타났다.

17일 경북 안동시에 따르면 지난해 안동시 소 도체(한우) 판정두수는 3만2859두(715개 농장)로, 이 중 2만8698두가 육질등급 1등급 이상을 받았다. 이는 경북 평균 75.7%, 전국 평균 74.1%보다 월등하게 높은 수치다.

소고기의 등급은 육질등급과 육량등급으로 구분, 판정된다. 육질등급은 고기의 질을 근내지방도·육색·지방색·조직감·성숙도에 따라 1++, 1+, 1, 2, 3등급으로 판정된다. 이는 소비자가 고기를 선택하는 기준이 된다. 즉, 안동한우의 고기 맛이 전국 최고라는 것을 증명해주는 통계수치라고 할 수 있다.

안동한우는 최근 2020년 11월에 3년 연속 TV조선 경영대상을 수상하고 2021년 2월에는 5년 연속 국가 소비자중심 브랜드 대상을 수상하면서 국내 소비자들에게 널리 신뢰받는 브랜드로 명성을 이어갔다.

김석윤 안동시 축산진흥과장은 "축산물품질평가원의 도체 등급판정 결과를 연도별로 분석해보면 안동한우는 매년 고품질 한우 출현율이 증가하고 있는 추세"라며 "안동한우 브랜드의 생산·유통 등 모든 단계에서 품질 관리에 철저를 기해 국내 최고의 명품 브랜드로 육성해 나가겠다"고 다짐했다.

