반얀트리 클럽 앤 스파 서울, '달달한 밤' 프로모션.

[아시아경제 김유리 기자] 반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 봄날 도심 속 야경과 와인을 즐기는 '달달한 밤' 프로모션을 선보인다고 16일 밝혔다.

이번 프로모션은 호텔 최고층에 위치해 남산과 도심 야경이 보이는 '문 바(Moon Bar)'에서 진행되며, 와인과 페어링 메뉴가 함께 준비된다. 와인은 스파클링 와인, 레드 와인, 화이트 와인 중 1병을 선택할 수 있으며 페어링 메뉴는 쇠고기 채끝 등심, 대하, 닭고기, 구운 야채 등이 준비된다.

한편 문 바는 복층 구조로 돼 있다. 20층은 와인과 샴페인, 스타일리시한 칵테일을 즐길 수 있는 캐주얼한 공간이며 21층은 싱글 몰트 위스키 바를 경험할 수 있는 프라이빗한 공간이다. 이번 프로모션은 문 바 21층에서 진행된다.

달달한 밤 프로모션은 이날부터 5월31일까지 매일 오후 6시부터 9시까지 진행된다. 가격은 2인 기준 19만원이다(세금 포함).

