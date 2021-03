“AI 상권분석으로 경쟁력 높인다” SKT, 중소상공인 지원 업무협약

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 1,500 등락률 -0.58% 거래량 54,866 전일가 257,000 2021.03.16 09:35 장중(20분지연) 관련기사 "로밍처럼 쉽게" SKT, 34개 통신연합과 5G 데이터 허브 구축이베이코리아 예비입찰 D-1…SKT 반전 드라마 쓸까이통 3사 주총에 쏠린 통신업계의 눈 close 은 사단법인 한국프랜차이즈산업협회(KFA)와 프랜차이즈 산업 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 16일 밝혔다.

SK텔레콤은 KFA 회원사에 상권 특성 및 입점매력도를 분석해주는 상권 분석 솔루션 ‘맵틱스(Maptics)’와 AI상담기능 등으로 고객과의 접점을 확대할 수 있는 ‘AI 컨택센터(AI Contact Center)’ 서비스를 제공한다. 프랜차이즈 업계에 AI와 빅데이터를 적용한 클라우드 솔루션 기반의 디지털 경영 활동을 지원하는 취지다.

‘맵틱스’ 솔루션은 빅데이터를 기반으로 지역 상권 특성과 시간대별 유동인구, 상주 인구의 관심사 등 종합적인 분석 서비스를 제공한다. AI 알고리즘으로 매장의 최적 입지 선정을 지원하는 기능도 한다. 지역별 배달 서비스 활용도 분석을 통해 효율적인 매장 운영 전략 수립도 지원한다.

클라우드 기반 디지털 상담 솔루션 ‘AI 컨택센터’는 과거 주로 상담원이 직접 처리하던 단순 반복적인 상담 업무를 AI챗봇과 AI음성봇을 활용해 자동화할 수 있도록 지원한다. 클라우드 기반으로 제공되기 때문에 상담센터 시스템 구축을 위한 초기 비용에 대한 부담이 없다.

이용익 SK텔레콤 클라우드 사업개발 담당은 “KFA의 프랜차이즈 산업에 대한 통찰력에 SKT의 데이터 기반 고객분석 역량과 AI와 클라우드 기반 고객상담 서비스를 접목할 것”이며 “힘든 시기를 지나고 있는 중소기업과 소상공인들의 디지털 경영활동을 지원하여 ESG 경영에 앞장설 것”이라고 밝혔다.

정현식 KFA 협회장은 "이번 협약이 어려운 상황에 놓인 중소기업, 소상공인들의 고민을 덜어주고, 장기적으로 프랜차이즈 산업의 안정적 성장 기반을 만들 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

