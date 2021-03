[골프토픽] 김시우 "세계랭킹 ‘톱 50’ 진입"…토머스 "내가 넘버 2"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…"54위→ 48위."

‘아메리칸익스프레스 챔프’ 김시우(26ㆍCJ대한통운ㆍ사진)가 세계랭킹 ‘톱 50’에 다시 진입했다. 15일 오후(한국시간) 공식 발표된 주간 골프 세계랭킹에서 2.21점을 받아 48위에 자리잡았다. 이날 오전 미국 플로리다주 폰테베드라비치 소그래스TPC(파72ㆍ7189야드)에서 끝난 미국프로골프(PGA)투어 ‘제5의 메이저’ 더플레이어스챔피언십(총상금 1500만 달러) 공동 9위((8언더파 280타)로 포인트를 쌓았다.

김시우에게는 무엇보다 흐름을 바꿨다는 게 의미있다. 지난 1월 아메리칸익스프레스를 제패해 일찌감치 2021시즌 1승을 수확했지만 이후 5개 대회에서 3차례나 ‘컷 오프’를 당하는 등 곧바로 내리막길을 걸었다. 이번 대회에서는 그러나 나흘동안 단 한 차례도 오버파 스코어를 기록하지 않는 일관성까지 과시했다. 최종 4라운드 홀 당 평균 퍼팅 수 1.93개, 퍼팅이 숙제로 떠올랐다.

더스틴 존슨 1위, 저스틴 토머스(이상 미국)가 더플레이어스챔피언십 우승을 앞세워 2위로 올라선 상황이다. 토머스는 단숨에 상금랭킹 1위(537만2200달러)까지 접수했다. 욘 람(스페인) 3위, 콜린 모리카와 4위, ‘헐크’ 브라이슨 디섐보(이상 미국)가 5위다. ‘48세 백전노장’ 리 웨스트우드(잉글랜드)는 2주 연속 준우승으로 31위에서 19위로 치솟았다. 한국은 임성재(23) 18위, 안병훈(30ㆍ이상 CJ대한통운) 86위 순이다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr