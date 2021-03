광주시, 4개 기업과 인공지능 비즈니스 82~85번째 업무협약

이용섭 시장 “AI강국 대한민국 뒷받침·AI산업생태계 조성 집중”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 15일 오후 시청 비즈니스룸에서 인공지능(AI) 전문기업인 ㈜아크릴, ㈜이노뎁, ㈜인비즈, ㈜코랩과 광주형 인공지능 비즈니스 기반 조성을 위한 82~85번째 업무협약을 체결하고 각 기업별 본사이전 또는 지역사무소 설립을 통해 광주 인공지능 생태계 조성에 적극 협력키로 했다.

㈜아크릴은 통합 의료 인공지능 플랫폼을 공급하는 헬스케어 전문기업이다.

주요 제품으로는 ▲조나단 인텔리전스TM(대화·시각이해·공감·추천지능 라이브러리) ▲조나단 플라이트베이스TM(인공지능·머신러닝 개발 및 운영지원 시스템) ▲조나단 봇츠TM(챗봇 솔루션 및 관리도구) ▲조나단 마커TM(학습 데이터 어노테이션 도구) ▲조나단 데이터스코프TM(빅데이터 수집 및 분석도구)가 있다.

이노뎁㈜은 영상보안 및 스마트시티 솔루션 개발 전문기업이다.

주요 제품으로는 ▲인공지능 기반 영상관제 솔루션 ▲빅데이터 기반 데이터관리 솔루션 ▲주차통합관제 솔루션/Digtial Twin/지능형 선별관제 ▲VURIX VMS(CCTV 영상관제서비스)가 있다.

㈜인비즈는 인공지능 기반 의료영상 플랫폼을 개발하는 헬스케어 전문기업이다.

주요 제품으로는 ▲Saintview PACS System(의료영상전송전달 시스템) ▲Vision Maker(의료영상획득 시스템) ▲Saint Router(의료 데이터처리 솔루션) ▲Dr Saintvision AI(의료영상 인공지능 솔루션)이 있다.

㈜코랩은 자체 보유하고 있는 치매분야 빅데이터를 활용해 치매 임상시험 관리와 인공지능 기술 등을 활용해 치료제, 진단기기, 건강기능식품 등 헬스케어 제품을 연구 개발하고 있는 기업이다.

이날 업무협약을 통해 ㈜아크릴은 의료서비스 등 자동화 플랫폼 개발 분야, 이노뎁㈜은 영상관제 솔루션 분야, ㈜인비즈는 의료영상분야, ㈜코랩은 치매관련 임상컨설팅 분야 등 각 분야에서 인공지능 전문 인력 양성 및 광주지역 신규 일자리 창출하는데 상호협력 증진해 나갈 계획이다.

주요 협약내용은 ▲인공지능 관련분야 생태계 조성을 위한 솔루션 개발 및 기술·정책 자문 ▲인공지능 전문분야 인재육성과 일자리 창출을 위한 본사 이전 또는 지역사무소 설립 추진 ▲AI산업 생태계 조성을 위한 다양한 기업지원 프로그램 개발·운영 및 기업홍보 ▲인공지능 분야 전문인력 교육 및 취업 프로그램 기획·추진 등이다.

기업 대표들은 “이번 협약을 통해 광주에서 인공지능 분야의 핵심 동력이 돼, 글로벌 메카가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “특히 인력자원 확보 및 전문 인력육성에 적극 협력하겠다”고 밝혔다.

이용섭 시장은 “기업은 글로벌 경쟁을 갖춘 기업으로 성장 발전하고, 광주는 AI강국 대한민국을 뒷받침하는 인공지능 중심도시로 도약 할 것이다”면서 “인공지능 산업 생태계 조성으로 새로운 일자리가 많이 창출될 수 있도록 모든 역량을 집중시키겠다”고 강조했다.

