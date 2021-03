인천시 '전국 유일' 장애인 복지사업 본격화…자립자금 마련 지원

발달장애인 자립 위한 1천만원 목돈 마련 지원

장애인복지 플랫폼 개설 및 하반기 '장애인예술단' 발족

24시간 활동지원, 방과후활동 서비스 등 돌봄 강화

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 올해 장애인복지 예산을 지난해보다 286억원 증액된 2852억원을 투입하고, 전국에서 유일하게 인천에서만 시행하는 장애인 복지사업을 본격 추진한다.

시는 우선 다른 장애에 비해 소득수준이 낮은 발달장애인을 위해 성인기 전환 등에 따른 자립자금 마련 지원 사업을 5월부터 시행한다. 만16세 이상 39세 이하 발달장애인이 대상이다.

본인부담금으로 매월 15만원을 적립하면 시·군·구비로 15만원을 추가 적립해주기 때문에 3년 뒤에는 약 1000만원의 목돈을 모을 수 있다. 시는 올해 2억4000만원의 예산으로 200명을 지원할 방침이다.

또 장애인들의 음악적 재능과 끼를 마음껏 발휘할 수 있도록 올 하반기에 전국 최초로 '(가칭)장애인예술단'을 발족한다.

시는 예술단을 장애인 직업 재활 시설로 운영하며 장애인에게 전문 레슨 프로그램을 제공하고, 시의 기념식과 행사 때 공연 기회를 적극적으로 제공할 계획이다. 지역내 장애인직업재활시설은 현재 34곳이 운영 중이며, 올해 127억여원의 예산이 투입된다.

아울러 보호시설을 떠나 자립을 원하는 장애인을 위해 연수구 선학동에 '인천시 장애인 주거전환지원센터'를 운영한다.

센터는 자립 준비단계부터 안정적인 지역사회 정착 때까지 맞춤형 서비스를 지원하고 자립생활 주택과 초기 정착금 등 장애인의 탈시설 자립을 지원하게 된다.

시는 최근 '인천 장애인복지 플랫폼' 홈페이지를 개설해 운영중이다.

전국 지자체 중 최초로 구축된 온라인 소통창구로, 클릭 한번으로 인천에 있는 227개 모든 시설의 현황과 운영 프로그램을 확인할 수 있고 희망시설 대기 등록까지 손쉽게 가능하다. 시 장애인복지과 담당공무원과 온라인 소통할 수 있는 코너도 마련돼 있다.

2004년부터 시행된 '장애인 자세유지기구·이동기기 보급' 사업은 장애 관련 자세유지기구 제작 기술과 전문 인력을 보유했을 뿐만 아니라 타 시·도의 벤치마킹도 어려운 인천만의 유일한 장애인복지 대표 사업으로 꼽힌다.

각자의 체형에 맞는 자세·체형 보조기구인 자세유지기구와 유모차·휠체어에도 이를 접목한 이동기기를 지원한다. 올해는 3D프린터기, 3D스캐너, CNC(첨단목재가공) 등 최첨단 장비를 보강하게 돼 한층 정밀해진 보조기기를 제공할 수 있게 됐다.

시는 이밖에 장애인주간보호시설의 이용 대기자 해소를 위해 시설 10곳에 16명의 돌봄 인력을 추가 배치하고, 피해 장애인의 임시보호와 사회복귀를 지원하고자 다음 달부터 피해장애인 쉼터를 설치해 운영한다.

중증장애인의 활동지원서비스 지원 대상도 지난해 보다 80명 늘어난 920명으로 확대해 시비를 추가 지원하고, 상시 돌봄이 필요한 최중증장애인에 대해 24시간 활동지원서비스를 제공한다.

인천시 관계자는 "장애유형과 가구특성 등을 고려한 장애인 돌봄서비스를 확대하고, 장애인들이 실질적으로 원하는 신규사업을 발굴하는 데 주력하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr