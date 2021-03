광주·전남 시도민운동본부, 한전공대 특별법 국회 통과 촉구

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주와 전남 지역의 61개 시민단체들로 구성된 공공기관추가이전 광주전남시도민운동본부(상임대표 이민원, 이하 운동본부)가 한전공대 특별법의 3월 내 국회 통과를 강력 촉구하고 나섰다.

운동본부는 15일 광주광역시의회 1층 시민소통실에서 기자회견을 열고 ‘국가균형 발전 측면, 지방소멸 위험 측면, 지역 연구 인프라 확충 측면, 대통령 공약 측면’ 등을 거론하면서 국가, 지방자치단체, 이전공공기관 등의 재정 지원의 법적 근거 마련을 주 내용으로 하는 ‘한전공대 특별법 제정의 필요성’을 강조했다.

운동본부는 “한전공대 설립은 전국에서 가장 낙후된 우리 지역의 균형발전을 위한 국가정책 수단의 일환으로 받아들여야 한다. 한국고용정보원의 지방소멸보고서에 따르면 전남도는 2019년 광역 차원에서 우리나라 최초의 ‘지방소멸 위험지역’으로 분류된 바 있다”면서 “게다가 호남 지역은 수도권, 영남권, 충청권 등 다른 지역에 비해 연구 조직 및 인력, 연구개발 투자 등이 현저하게 부족해 국토균형 발전의 미래 전망도 매우 암울한 것이 현실이다”고 설명했다.

또 “서남권 국토균형 발전의 거점도시로서 빛가람 혁신 도시가 본연의 기능을 발휘하기 위해서는 세계적 수준의 에너지 분야 연구중심 대학이 설립돼 우수한 인재 양성과 연구 개발을 통해 관련 산업 발전을 선도해야 한다”고 강조했다.

이어 “한전공대 설립은 문재인 대통령의 대선 공약 중 하나다. 대선공약 이행을 위한 가장 확실한 수단이 바로 특별법의 제정이다”면서 “정부, 지자체, 공공기관이 재정 지원할 수 있는 법적 근거를 마련할 수 있기 때문”이라고 부연했다.

이들은 “정부는 최근 전력발전 기금의 시행령 개정을 통해 한전공대 지원의 법적 근거를 마련했다. 전남도와 나주는 어려운 재정여건에도 불구하고 수 천억원에 이르는 부지 제공과 운영비 지원의 결단을 내린 바 있다”며 “중앙정부와 지자체의 노력, 지역 주민의 간절한 염원에 부응해 이제 정치권, 특히 가장 큰 야당인 국민의 힘이 답해야 할 차례”라고 말했다.

그러면서 광주전남시도민운동본부는 “국민의 힘을 비롯한 야당과 여당이 적극적으로 협력해 한전공대의 내년 3월 정상 개교를 위해 이번 3월 회기 내 한전공대 특별법을 반드시 통과시켜줄 것을 촉구한다”고 밝혔다.

한편, 이번 성명에는 공공기관추가이전 광주전남시도민운동본부에 소속된 광주경실련과 전남시민단체연대회의 등 61개 단체가 참여했다.

