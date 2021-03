[세종=아시아경제 주상돈 기자] 강보성 전 농림수산부 장관이 14일 별세했다. 향년 91세다.

제주 출신인 강 전 장관은 제주대 교수를 거쳐 제11·13대 국회의원을 지냈다. 1990년 3∼9월엔 농림수산부 장관을 역임했다.

이후에는 민자당 국책 자문위원과 국민신당 제주도지부 위원장, 국민회의 당무위원, 새천년민주당 위원 등을 지냈다.

빈소는 제주시 제주대학병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 16일 오전 8시30분이다.

