“인공지능 세상 보따리 풀어볼까” 동서대, ‘동서 AI 언박싱’ 열어

SW중심대학 사업단, AI 주제·이슈 알기쉽게 풀이한 온라인 장

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 인공지능에도 윤리가 있다? 뇌와 인공지능이 합체한다면 어떤 일이 일어날까. AI 세계 보따리를 풀어놓는 흥미로운 행사가 동서대에서 열렸다.

동서대학교(총장 장제국) SW중심대학 사업단은 12일 뉴밀레니엄관 MOA에서 ‘2021 동서 AI 언박싱’을 성공적으로 마쳤다.

이 AI 언박싱 행사는 AI(인공지능) 전문가들이 머신러닝, AI 윤리, 뇌-컴퓨터, AI 콘텐츠 등 AI와 관련된 다양한 주제와 이슈를 재미있고 쉽게 소개하는 온라인 장이었다.

전창배(인공지능윤리협회 이사), 황준호(EVP 스마트위빙랩 대표), 김대홍(서울예대 교수), 한창희(동서대 교수), 김이안(펄스나인 콘텐츠 담당 이사) 등 전문가가 초청돼 AI에 대한 특강을 진행했다.

전창배 이사는 ‘함께 가야 할 인공지능과 인공지능 윤리’라는 주제로 AI면접관, AI God 교회 설립 사례 소개, 자율주행 딜레마, AI악용문제 챗봇 이루다 사건 등으로 인공지능 기술에서 필요한 윤리 개념과 필요성에 대해 풀어놓았다.

김대홍 교수는 ‘머신러닝을 여행하는 예술가를 위한 안내서’라는 주제로 인공지능 기술의 직관적 설명을 비롯해 AI를 활용한 예술 창작 사례와 방법들을 소개했다. 또 예술과 접목한 AI의 발전 방향에 대해서도 제언했다.

한창희 동서대 교수는 ‘뇌와 AI의 합체! 뇌 컴퓨터 접속 기술’이란 주제로 뇌 신호를 사용해 외부 기기를 제어하는 기술을 소개했다.

식물인간환자 적용 사례, 사지마비환자의 주변환경 제어사례, 언어장애환자 적용사례, 일반인을 위한 제어기술들에 대해 이채로운 강의를 진행해 이목을 끌었다.

김이안 펄스나인 이사(Chief Producer AI콘텐츠 책임자)는 ‘영상 제작 PD의 AI콘텐츠 제작기’를 영상으로 소개했다.

특강 중간에 SW중심대학사업단에서 운영하는 ‘AI+X융합연구소(AI와 다양한 분야를 접목하는 AI융합기술을 연구)’ 학생들이 진행 중인 프로젝트도 선보였다.

현재 진행 중인 프로젝트로는 이희승 연구원의 ‘AI기반 온라인 전시회 플랫폼’, 진현승 연구원의 ‘AI헬스트레이너’, 유성운 연구원의 ‘Conv-LSTM을 이용한 사거리 교통체증 예측 시스템’ 등을 소개했다.

문미경 SW중심대학사업단 단장은 “AI기술과 트렌드를 스토리텔링 형태로 알기 쉽게 알려 학생과 시민의 AI(인공지능)에 대한 접근성을 넓혀줄 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr