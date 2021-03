"살려주세요" 순찰차 향해 상향등 켜고 경적…운전자 극적 구조

경찰, 운전자 응급실로 긴급 이송

[아시아경제 김봉주 기자] 가슴통증으로 생명에 위협을 느낀 60대 운전자가 지나가던 순찰차를 보고 상향등을 켠 채 경적을 울려 극적으로 구조됐다.

전남 해남경찰서는 12일 탄력 순찰 근무 중 응급환자를 발견하고 긴급 이송해 생명을 구했다고 밝혔다.

경찰은 이날 오전 7시30분께 순찰차를 향해 상향등을 비추며 계속 경적을 울리는 차량을 발견했다.

운전자 A(61)씨는 가슴 통증을 호소하며 "살려달라"고 외치고 있었다.

긴박한 상황임을 직감한 경찰은 재빨리 A씨를 순찰차에 태워 인근 종합병원 응급실로 이송했다. A씨는 곧바로 응급치료를 받았다.

의식을 회복한 A씨는 "경찰이 경적을 울리는 자신을 보지 못했다면 바로 죽었을 것"이라며 거듭 감사하다고 인사했다.

문병조 해남경찰서장은 "탄력 순찰을 통해 응급환자를 조기에 발견해 귀중한 생명을 구했다"면서 "도로 위의 응급환자를 조기 발견하는 사전예방활동이 중요하다"고 강조했다.

