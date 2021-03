SSG닷컴, 온라인 웨딩 박람회…혼수용품 최대 56% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 15일부터 21일까지 가전, 주방, 침구, 주얼리, 시계 등 혼수용품을 최대 56% 할인하는 새봄 웨딩 박람회 프로모션을 연다고 14일 밝혔다.

SSG닷컴은 15~17일에는 LG전자 시네빔, 조선호텔 숙박 패키지, 까사미아 소파 등을 최대 40% 할인하며, 18~21일까지는 태그호이어 등 명품 시계, 삼성전자 비스포크 가전, 제네바 스피커 등을 최대 50% 할인한 가격에 판매한다.

이번 행사는 결혼을 앞두고 있지만 사회적 거리두기 방침에 따라 비대면 쇼핑을 선호하는 고객을 위해 기획됐다. 혼수 가전, 프리미엄 침구부터 예물로 선호도가 높은 인기 주얼리, 시계 브랜드 등 인기 카테고리 상품을 한 자리에 모아 높은 할인 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

SSG닷컴 관계자는 “이번 행사는 결혼 성수기인 봄을 맞아 관련 상품 수요가 높아지고 있는 점을 고려했다”며 “신혼을 앞둔 예비 부부들이 편리하게 혼수·예물을 준비할 수 있길 기대한다”고 말했다.

