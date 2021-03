[아시아경제 지연진 기자] 대호피앤씨는 제3자배정 유상증자를 통해 계열사인 한영선재 주식 220만주를 110억원에 취득하기로 12일 공시했다. 이 회사가 보유한 한영선재 지분은 50%가 된다. 대호피앤씨는 "계열사간 시너지 확대를 위한 지분 취득"이라고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr