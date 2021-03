두산인프라코어, 2월 중국 굴착기 판매 전년대비 3배↑…해외기업 1위

[아시아경제 김흥순 기자] 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 8,150 전일대비 170 등락률 +2.13% 거래량 1,021,061 전일가 7,980 2021.03.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 미국발 훈풍에 '네 마녀의 날, 사뿐히'두산인프라코어, 사각지대 볼 수 있는 '투명버킷' 휠로더 출시[클릭 e종목] "자회사 지분 매각 현대중공업지주, 가치 재평가 기회" close 가 중국에서 굴착기 1000대 이상을 판매하며 해외기업 가운데 현지 시장 점유율 1위를 탈환했다.

12일 중국공정기계협회에 따르면 두산인프라코어는 지난달 중국에서 굴착기 총 1754대를 판매한 것으로 잠정 집계됐다. 지난해 같은 기간 판매량인 482대의 3배(264%)가 넘는 수치다. 올해 1~2월 누적 판매량도 총 2561대로 작년 동기 대비 200% 증가했다.

두산인프라코어는 지난달 중국 시장 점유율이 7.1%로 올라 현지에 진출한 굴착기 해외기업 중 1위를 차지했다. 중국 시장에서는 중장비 분야 세계 1위인 미국 캐터필러와 해외기업 점유율 1, 2위를 다퉈왔는데 이번에 다시 우위를 점한 것이다.

앞서 두산인프라코어는 지난해에도 중국에서 굴착기 1만8686대를 팔아 최근 10년간 가장 높은 판매고를 올렸다. 올해는 대형 기종과 휠 타입 판매를 늘리고, 온라인 채널을 강화해 중국 시장에서 전년 대비 23% 성장을 목표로 하고 있다.

