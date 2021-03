NS홈쇼핑, 명품리빙관 ‘김선희의 더 스페셜’ 론칭

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 오는 13일 프리미엄 리빙 전문 프로그램 ‘김선희의 더 스페셜’ 론칭 방송을 진행한다고 12일 밝혔다.

김선희의 더 스페셜은 김선희 브랜드디렉터가 쇼핑큐레이터로 나서, NS홈쇼핑이 엄선한 브랜드와 제품의 철학을 소개하고 트렌디한 홈스타일링을 제안하는 프로그램이다. 매주 토요일 오전 10시 30분에 방송된다.

셀럽 중심으로 운영되는 일반적인 홈쇼핑 리빙 프로그램과 달리 김선희의 더 스페셜은 출연진부터 무대 구성, 콘텐츠까지 품격 있고 차별화된 연출을 시도했다. 26년 경력의 1세대 쇼핑호스트이자 NS홈쇼핑의 명품 토탈 프로그램인 라운지V에서 품격 있는 진행을 선보이고 있는 김선희 브랜드디렉터를 중심으로 가전, 리빙, 가구 등 카테고리별 전문 쇼핑호스트를 파트너로 매칭해 명품 감성에 전문성을 더했다.

또한 무대연출은 시각적인 즐거움과 수준 높은 정보를 전달하기 위해 가변형 전용 세트로 운영한다. 고객이 실제 사용환경을 연상할 수 있는 브랜드 쇼룸과 연출요소를 최소화하고 제품 자체에 집중할 수 있는 제품 컨셉 화보 등 2가지 타입의 무대를 통해 다양한 볼거리를 제공할 계획이다.

첫 방송에서는 론칭 기념으로 독일 명품 주방 브랜드 실리트를 선보인다. 이날 판매하는 실리트 압력밥솥 & WMF 냄비 세트는 독일산 기능성 세라믹인 실라간으로 만들어 열을 빠르게 전달하고 오래도록 유지해 요리의 깊은 맛을 끌어내는 명품 주방용품이다.

NS홈쇼핑 관계자는 "프리미엄 라이프스타일을 추구하는 고객을 위해 TV 속 명품리빙관을 마련했다"며 "상품에 대한 기능뿐만 아니라 디자인, 홈인테리어 등 새로운 가치를 더한 소비철학을 고객과 함께 공유하는 방송으로 만들겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr