에프앤가이드는 올해 매출액 242억원을 달성할 것으로 전망한다고 11일 공시했다.

회사측은 "주요지표 예측치 및 사업환경을 감안해 사업계획을 작성했다"며 "국내외 영업상황 및 여건에 따라 실제 결과와 상이할 수 있다"고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr