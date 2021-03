[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시 농업기술센터는 ‘단풍미인쇼핑몰’에 신규 입점할 업체를 모집한다고 11일 밝혔다.

‘단풍미인쇼핑몰’은 시 농업기술센터가 직영하는 온라인 농특산물 쇼핑몰이다.

신청은 정읍시에 주소를 두고 정읍에서 생산·가공된 상품에 대한 합법적 통신판매 자격을 갖춘 개인 또는 단체는 누구나 신청 가능하다.

접수는 내달 9일까지 입점 신청서 등 필요서류를 지참해 읍·면사무소, 동주민센터, 농업기술센터 기술지원과로 하면 된다.

농업기술센터 관계자는 “코로나19로 온라인 소비가 일상화된 것을 감안해 지역 내 희망업체를 추가 입점시킴으로써 농특산물 온라인 판로 확대와 다양한 상품구성을 통해 매출 증대에 기여할 것”이라고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr