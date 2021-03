속보[아시아경제 최석진 기자] 박범계 법무부 장관이 11일 박상기 전 법무부 장관을 검찰총장후보추천위원장으로 위촉했다.

박 장관은 박상기 전 장관 외에 길태기 전 법무부 차관, 안진 전남대 법학전문대학원 교수, 손원제 한겨레신문 논설위원 등을 비당연직 위원으로 위촉했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr