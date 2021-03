[포토]조은희 서초구청장, 플라스틱 제로 ‘고고챌린지’ 캠패인 동참

[아시아경제 박종일 기자] 조응희 서초구청장을 10일 일상 속 플라스틱과 일회용품 사용을 줄이기 위한 릴레이 환경 캠페인 ‘고고챌린지’에 동참했다.

‘고고챌린지’는 플라스틱 줄이기에 대한 사회적 공감과 확산을 위해 생활 속 해야 할 1가지와 하지 말아야 할 1가지를 메시지에 담아 SNS에 게시 후 다음 캠페인 참여자를 지명하는 방식으로 진행된다.

유덕열 동대문구청장의 지명으로 챌린지에 참여한 조은희 서초구청장은 SNS을 통해 ‘1회용품 사용 줄이고! 투명 페트병 분리배출 잘하고!’ 라는 실천 메시지를 전했고, 다음 참여자로 이철우 경북도지사, 조정훈 국회의원, 정순균 강남구청장을 지목했다.

조은희 서초구청장은 “플라스틱 쓰레기를 줄이고 재활용을 활성화하기 위해 필요한 제도들을 계속 구체화시켜 나갈 것을 약속하겠다”며 “생활 속 일회용품과 플라스틱을 줄이려는 개인의 작은 노력이 자연과 생활환경에 큰 변화를 가져올 수 있는 만큼 탈(脫) 플라스틱 실천 운동에 구민 모두가 동참해 주시길 부탁드린다”고 전했다.

