NS홈쇼핑, 이지연의 건강이야기 300회 특집방송

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 오는 12일 액티브 시니어를 위한 건강 특화 프로그램인 '이지연의 건강이야기' 300회 특집방송을 진행한다고 11일 밝혔다.

이지연의 건강이야기는 매주 금요일 오전 6시 35분에 방송되며 NS홈쇼핑의 최장수 특화 프로그램이다. 특히 영양 성분은 물론 면역력, 수면 등 기본적인 상식부터 트렌드까지 건강 정보와 상품 활용 방법을 쉽고 편안하게 전달하면서 고정 고객층을 확보했다.

특집방송에서는 '루테인 지아잔틴 164'를 방송한다. 눈 망막의 중심 시력을 담당하는 황반의 구성물질이 루테인과 지아잔틴을 한 번에 섭취할 수 있는 건강기능식품이다.

NS홈쇼핑 관계자는 “급변하는 미디어 환경 속에서 7년째 이어온 장수 프로그램의 비결은 고객의 공감”이라며 “앞으로도 액티브 시니어 고객의 건강 고민을 함께 해결하는 프로그램으로 만들어가겠다”고 말했다.

