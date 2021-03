주윤식 도의원 예비후보, 민주당 탈당…무소속 출마

일부 시·도의원, 생각도 없고 소신도 없다 비난.

소병철의원, 한번만 만나달라고 해도 안 만나줘

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 오는 4.7 보궐선거에 순천시 제1선거구(송광·외서·낙안·별량·상사면과 도사·풍덕·저전· 장천·남제동)에 주윤식 예비후보가 더불어민주당을 탈당하고 무소속 출마 기자회견을 10일 열었다.

주 예비후보는 더불어민주당 전남도당 공직선거후보자 추천관리위원회로 부터 검증결과 부적격 판정을 받고 민주당을 탈당해 무소속으로 출마선언을 한 것이다.

주 예비후보는 기자회견문에서 “지역발전 공약은 없고 상대후보를 비방하는 네거티브 선거만 등장했다”면서 “이를 기다린 듯이 일부 언론은 팩트확인 없이 가짜뉴스로 선거를 경쟁의 속으로 이끌었다”고 주장했다.

또한 "생각도 없고 소신도 없는 일부 시·도의원들은 부화뇌동해 시민은 안중에도 없었다”고 비난했다.

일부 민주당 소속 시·도의원의 행보와 발언을 두고 주 에비후보가 불편한 심기를 내비친 대목이다.

한편, 주 예비후보는 “새로운 국회의원과 함께 순천의 정치가 바뀔 것이라는 기대가 허무하게 무너졌다”며 “민주당 지역위원장인 소병철의원에게 시민의 한사람으로 한번만 만나게 해달라고 했지만 못 만났다”고 말했다.

전날 소병철의원실과 약속을 하고 여의도 국회를 찾았지만 소병철 의원이 자리에 없어 못 만났다는 주장이다.

금품수수 의혹의 진정을 수차례 받아 진상조사위원회까지 꾸렸던 소병철 의원이 주 예비후보와 만남을 일부러 피했을 것이란 일부의 해석이 나오는 대목이다.

주 예비후보는 더불어민주당 경선과정을 두고 자신을 “낙선 시키기 위해 상대 후보측 다수의 사람들이 조직적으로 계획한 범죄행위의 공작 선거”라며 자신을 “해당행위자로 만들어 낙선시키기 위해 벌인 허위문자 조작사건 역시 경찰수사결과 가짜 허위 진정서 였다는 것을 알았다”고 주장했다.

“민주당을 탈당해 무소속으로 가는 길이 얼마나 힘들고 외로운 길인지 잘 알고 있다”는 주 예비후보는 “이번 선거에서 승리해 고향인 더불어민주당으로 돌아가겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr