김천대학교, 경북여성정책개발원 산학연계 교육기관으로 선정

지난해 이어 '온라인 쇼핑몰 여성창업자 양성과정' 2년째 개설

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 김천대학교(총장 윤옥현)은 산학협력단이 지난해에 이어 경북여성정책개발원(여성일자리본부)의 교육과정 운영기관으로 선정됐다고 10일 밝혔다.

개설 예정인 프로그램은 '온라인 쇼핑몰 여성창업자 양성과정'이다. 지난해 과정에서는 이수자 대부분이 창업에 성공, 좋은 평가를 받았다.

이 과정은 오는 4월부터 주 2회(매회 4시간씩) 총 160시간으로 구성된다. 세부 교과 내용은 쇼핑몰 창업절차, 쇼핑몰 제작 및 디자인, SNS 마케팅, 상품촬영, 스토어팜&오픈마켓 판매 프로세스, 포토샵, 쇼핑몰HTML&CSS, 비즈니스모델, 창업관련 세무·회계·법률 등이다.

분야별 전문강사 및 멘토가 지도하며, 과정수료 후 국가기술(전자상거래관리사/운용사) 자격취득도 가능하다. 김천대학교 장경옥·위성빈 교수가 외부 전문가 그룹과 함께 이끌어갈 계획이다.

자세한 모집 요강은 추후 김천대학교 및 김천시 홈페이지를 통해 공고될 예정이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr