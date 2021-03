알서포트 알서포트 131370 | 코스닥 증권정보 현재가 8,060 전일대비 220 등락률 -2.66% 거래량 399,890 전일가 8,280 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-22일 [클릭 e종목]"알서포트, 원격기술 산업 전반 확대 수혜"놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목 close 는 보통주식 1주당 30원의 현금배당을 결정했다고 9일 공시했다. 배당금 총액은 15억6423만2250원이다.

