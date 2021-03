이용섭 시장 “실효성 있는 대선 공약 발굴해 달라”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장은 9일 화요 간부회의를 통해 “광주 미래 도약을 위한 실효성 있는 대선 공약을 발굴해 달라”고 주문했다.

이용섭 시장은 “제20대 대통령 선거(2022년3월9일)가 딱 1년 앞으로 다가왔다”면서 “각 정당과 후보들은 본격적으로 선거 공약을 준비하며 발표할 것이다. 대선을 우리 시 미래 도약과 현안문제 해결을 위한 기회로 활용해야 한다”고 강조했다.

이어 “오늘 행정부시장 주재로 ‘대선 공약발굴 기획방향 설명회 및 토론회’가 개최되는데 광주전남연구원, 각계각층 전문가 등과 유기적으로 협력해 지역 발전에 도움이 되는 실효성 있는 공약과제가 발굴될 수 있도록 최선을 다해달라”고 말했다.

그는 “수도권 및 다른 도시와의 관계에서 경쟁력을 확보하기 위한 광주전남 공동발전 전략도 필요하다”며 “광주와 전남 각자의 힘으로는 추진하기 어려운 대규모 SOC, 초광역사업, 공항 이전 등 상생협력사업들을 전남도와 협업해 대선 공약으로 준비해주기 바란다”고 덧붙였다.

그러면서 “공약 발굴 이후에는 공론화를 통해 완성도를 높이고 지역 정치권과 긴밀한 협력을 통해 유력 후보들의 공약으로 채택될 수 있도록 노력해 달라”고 당부했다.

