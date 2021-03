[아시아경제 임혜선 기자]치킨 전문 브랜드 KFC가 ‘신갓쏘이치킨’을 출시했다고 9일 밝혔다.

'신갓쏘이치킨'은 지난해 4월 한국인의 입맛에 맞춘 간장 양념으로 주목 받았던 '갓쏘이치킨'을 개선한 제품이다. '신갓쏘이치킨'은 간장 양념에 고추 등으로 매콤한 맛을 살짝 더했다. 고추씨와 마늘 등의 원물도 넣었다.

할인 프로모션도 진행한다. 오는 15일까지 전국 매장에서 신갓쏘이치킨 4조각과 핫크리스피치킨 4조각, 총 8조각을 1만 3900원으로 할인 판매한다. 켄터키치킨업그레이비버거 구매 시 1000원만 추가하면 타워버거까지 제공한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr