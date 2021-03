관악구, 실내·외 미세먼지 예방시스템 구축

실내공기질 측정기’어린이집과 경로당 259개소 설치완료, 올해 상반기 95개소 보급예정...‘미세먼지 정보 알리미’ 331개소 설치완료, 3월 49개소 보급예정...‘미세먼지 차단망’ 경로당 49개소 교체, 4월 53개소 설치예정

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 어린이집과 경로당의 실내공기질 관리를 위해 ‘실내공기질 측정기’ 설치를 완료했다.

미세먼지가 높은 날은 실외활동을 자제하고 실내에서 공기청정기를 가동하는 것이 일반적이지만 오히려 환기되지 않은 상태에서 공기청정기만을 가동하였을 때에는 실내 이산화탄소 농도가 급격히 높아진다.

이에 따라 구는 (초)미세먼지, 이산화탄소, 총휘발성유기화합물 농도를 1분마다 측정, 표출하는 ‘실내공기질 측정기’를 보급, 실내 환기시점을 알 수 있도록 했다.

현재 설치가 완료된 국공립 ·민간 ·법인어린이집과 경로당 259개소 외 가정어린이집, 복지관 등 95개소에도 올해 상반기 내에 ‘실내공기질 측정기’를 보급할 예정이다.

또 2019년도부터 시작한 ‘미세먼지 정보 알리미’ 보급사업은 현재까지 어린이집, 경로당, 복지관 등 331개소에 설치 완료, 올해 3월에도 미세먼지 취약계층 이용시설 마지막 설치대상인 초등학교와 유치원 총 49개소에 보급할 예정이다.

‘미세먼지 정보 알리미’는 외부 대기의 (초)미세먼지 농도, 온도, 습도 및 미세먼지 고농도 시 외부활동 자제 등의 행동요령을 알려주어 미세먼지에 취약한 어린이와 어르신들의 건강보호에 큰 효과를 보이고 있다.

구 관계자는 “민선 7기 출범 후 총 3억9800만 원을 투입, 취약계층 이용시설에 공기청정기 운영비를 지원, 실내공기질 측정기와 미세먼지 정보알리미 등을 보급, 미세먼지에 대한 주민 노출을 최소화하고 있다”며 “올해는 2억6400만 원을 추가 투입, 실내·외 미세먼지 노출 사전 예방을 통해 어린이와 어르신의 호흡기 건강보호 예방시스템을 완성할 예정”이라고 밝혔다.

이외도 구는 지난해 구립경로당 49개소 기존 방충망을 ‘미세먼지 차단망’으로 170개 교체, 오는 4월에는 지역내 사립경로당 53개소에도 ‘미세먼지 차단망’을 설치할 예정이다.

‘미세먼지 차단망’은 정전기식 방식으로 미세먼지를 70% 이상 차단하면서 통기성이 높아 미세먼지 농도가 높은 날에도 창문을 열어 환기가 가능해 쾌적한 실내 환경을 만들 수 있다.

박준희 구청장은 “고농도 미세먼지에 취약한 어린이와 어르신들이 이용하는 시설을 더욱 꼼꼼하게 점검하고 관리할 것”이라며“건강취약계층에 대한 완벽한 미세먼지 보호 예방시스템 구축으로 미세먼지에 대한 노출을 최소화, 구민들의 호흡기 건강을 보호할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr