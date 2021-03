사과 주산지 경북 지켜라…과수화상병 방지 업무협약

사과 등 병해충 막기 위해

농림축산검역본부-경북농기원 MOU

[세종=아시아경제 문채석 기자] 농림축산검역본부와 경상북도농업기술원은 과수화상병의 광역단체 유입 방지 등을 위해 8일 업무협약(MOU)을 맺었다고 9일 밝혔다.

과수화상병은 병해충 때문에 생기는 병이다. 주로 사과, 배 등 장미과 식물에서 발생한다. 국내에선 2015년에 처음 발생한 뒤 지속적으로 늘고 있다. 지난해엔 744농가 394.4ha에서 발생했다.

경북 지역은 사과 주산지로 과수화상병 발생지역과 인접해 있다. 과수화상병과 발생 환경 및 증상이 비슷한 가지검은마름병이 일부 지역에서 발생하고 있기도 하다. 가지검은마름병은 감염조직이 불에 타는 것 같은 피해를 말한다.

두 기관은 병해충 관리 및 검역 분야 협력 체계를 구축하기 위해 협약을 맺었다. 방제 담당 인력 역량 향상, 외래 병해충 진단 및 역학조사, 연구 및 교육 상호 교류 등을 한다.

서효원 검역본부 식물검역부장은 "경북엔 우리나라 주요과수 주산지가 있어 외래 병해충 차단을 위해 관계기관이 모든 역량을 발휘해야 한다"며 "이번 협약을 계기로 두 기관의 고유업무에 대해 공유하고 협력해 과수 산업 안정화뿐 아니라 지역사회 발전에도 이바지할 것으로 기대한다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr