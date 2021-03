[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 김용집 광주광역시의회 의장은 5일 시의회 시민소통실에서 제8대 광주시의회 후반기 의정모니터단 임원진(단장 박종선)과의 간담회를 가졌다.

이날 간담회는 제8대 후반기 의정모니터단의 운영계획을 공유하고, 활성화 방안을 논의하기 위해 마련됐으며, 코로나19 위기상황을 감안햐 사회적 거리두기 방역수칙을 철저히 준수하며 진행됐다.

김용집 의장은 “시민과 함께하는 광주다운 의회를 만들기 위해서는 시의원들의 의정활동에 대한 평가와 함께 시민들의 여론이 의정에 제대로 반영되고 있는지 살펴볼 수 있는 기회가 필요하다”며 “시의원들의 의정활동에 많은 도움이 될 수 있도록 정책 제안, 정례회 및 임시회 방청 등 의정 모니터링 등을 더욱 활성화 해 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr