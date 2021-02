▶장재근씨 별세, 박금화 남편상, 장철희·옥님·은주·은숙 부친상, 김성원 시부상, 최창식·김형욱 장인상= 28일, 서울성모병원장례식장 5호실, 발인 3월 2일, 장지 별그리다 양평공원, 조문계좌 우리은행 1002-944-599470 (장철희)

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr