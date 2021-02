[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 26일(현지시간) 한파 피해를 당한 텍사스주를 방문했다.

바이든 대통령은 휴스턴 지역의 푸드 뱅크에서 봉사자들을 격려하고 연방 정부의 지원을 강조했다.

