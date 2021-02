[아시아경제 박지환 기자] 유진기업 유진기업 023410 | 코스닥 증권정보 현재가 4,830 전일대비 140 등락률 -2.82% 거래량 595,201 전일가 4,970 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 유진기업, 커뮤니티 활발... 주가 -1.38%.[e공시 눈에 띄네]코스닥-10일유진기업, 1107억원 규모 공급계약 해지 close 은 연결 기준 지난해 영업이익이 1325억원으로 전년 보다 3.54% 증가한 것으로 집계됐다고 26일 공시했다.

매출액은 1조4440억원으로 전년 대비 0.94% 감소했다. 당기순이익은 542억원으로 176.61% 증가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr