[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 3월부터 디지털 미디어 시대에 맞춰 SNS 밴드를 개설·운영한다고 26일 밝혔다.

밴드 이름은 '가야왕도 세무정보'다. 생애 최초 주택구매 취득세 감면, 달라지는 주민세 제도, 재산세 부과 및 비과세 감면, 법인지방소득세 신고·납부 방법 등의 정보를 제공한다.

또한 세목별로 취득세, 주민세, 자동차세, 재산세 등 11개의 질의채팅방을 운영해 실시간으로 납세자의 궁금증을 해소할 예정이다.

김해시 세무과장은 "편리한 세무 정보 이용을 위해 많은 시민이 밴드에 가입해주길 바란다"며 "앞으로도 시민과 소통하면서 청렴하고 깨끗한 세무 행정 구현을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

