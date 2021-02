[아시아경제 박지환 기자] 루멘스 루멘스 038060 | 코스닥 증권정보 현재가 2,840 전일대비 35 등락률 +1.25% 거래량 2,213,524 전일가 2,805 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 루멘스, 마이크로 LED 테마 상승세에 7.65% ↑루멘스, 마이크로 LED 테마 상승세에 5.75% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 지난해 연결 기준 영업이익이 34억원 규모로 전년 대비 흑자전환했다고 26일 공시했다.

매출액은 3301억원으로 전년 대비 2% 증가했다. 당기순손실은 33억원으로 적자를 지속했다.

