[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 질병관리청의 아스트라제네카 백신 1차 접종분의 공급 일정이 확정됨에 따라 26일 오전 9시부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종을 시작한다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr