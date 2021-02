담양군 ‘정원전문가 양성 교육’ 수강생 모집

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 자연을 품은 생태정원도시 건설과 생활 속 정원 문화의 확산을 위해 군민을 대상으로 정원전문가 양성 교육 대상자를 선발한다고 25일 밝혔다.

이번 정원전문가 양성 교육은 전문적인 이론과 실습 교육을 통한 정원 전문인력 양성 및 정원문화 확산을 위해 마련됐다.

교육 과정은 정원전문가 양성 교육 지정기관인 전남대학교에 위탁해 이론 20시간, 실습 50시간 총 70시간에 걸쳐 정원 식물 이해·관리, 정원 조성 방법, 정원 관리·운영 등의 5개 교육과목으로 진행된다.

수료 조건은 전체 교육과정의 80% 이상 출석과 수료 시험 및 실기평가 점수가 70점 이상이어야 하며 교육비는 1인당 80만 원으로 교육생이 5만 원을 부담하고 군에서 75만 원을 지원한다.

모집인원은 15명으로 내달 3일까지 담양군청 산림정원과 또는 해당 읍·면사무소에 방문 접수 해야 하며, 모집인원보다 접수 인원이 많은 경우 추첨을 통해 선발한다.

임홍준 산림정원과장은 “이번 교육이 정원문화 확산과 생태정원도시 담양을 체계적으로 관리하는데 기여할 것으로 기대한다”며 “군민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr