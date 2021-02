한화시스템, '친환경 에어택시' 실현 지원…'탄소소재 얼라이언스' 참여

[아시아경제 김흥순 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 19,150 전일대비 850 등락률 -4.25% 거래량 2,444,452 전일가 20,000 2021.02.24 15:30 장마감 관련기사 한화시스템-아주대, 자율주행 모빌리티 기술 공동연구 맞손한화 방산계열사, 아부다비 국제 방산전시회 참가 한화시스템, 지난해 영업익 929억원.. 전년비 8.3%↑ close 은 탄소소재 수요·공급 기업들과 함께 원천기술 확보 및 기술 상용화, 산업 생태계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

한화시스템은 이날 한국탄소산업진흥원 개원식에서 열린 '탄소소재 융복합 산업 얼라이언스(연합)' 발족식에 참여했다. 미래형 도심 자동차(PAV) 분야 탄소소재 산업협력을 위해 구성된 이번 얼라이언스에는 한화시스템을 비롯해 한화솔루션, 대한항공, 효성첨단소재 등 탄소소재 수요·공급 기업과 유관기관 11곳이 참여했다.

한화시스템은 2019년 '에어택시'로 대표되는 도심항공교통(UAM) 시장에 진출해 미국 오버에어사와 함께 전기식 수직 이착륙기 '버터플라이'(Butterfly) 개발을 추진하고 있으며 기체 경량화와 안정성 확보를 위해 탄소소재에 주목하고 있다.

한화시스템은 PAV에 적합한 탄소소재의 국산화를 위해 실질적인 요구 조건을 제시하고, 자문 등을 제공해 기준에 적합한 제품이 나올 수 있도록 지원할 예정이다. 또 제품 상용화에 적극 나서는 등 수요·공급기업의 동반성장과 탄소 소재 융복합 산업 생태계 육성에 동참할 계획이다.

김연철 한화시스템 대표는 "탄소산업은 4차 산업혁명 시대 한국판 뉴딜 정책을 선도하게 될 핵심 산업"이라며 "미래형 도심 자동차에 탄소 소재를 적용해 탄소산업 생태계 육성에 동참하고, 친환경적인 도심항공교통 산업 환경을 조성하기 위해 힘쓸 것"이라고 말했다.

