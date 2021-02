[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 울산에서 다문화 가정 여중생이 또래 학생들에게 집단 폭행을 당해 경찰이 수사에 나섰다.

울산 남부경찰서는 A양을 집단폭행한 여중생 6명을 입건해 조사하고 있다고 24일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 지난 21일 울산의 한 건물 옥상에서 자신들보다 한 살 어린 A양을 폭행한 혐의를 받고 있다.

A양은 당시 가해 학생들로부터 얼굴과 배를 맞고, 담뱃불로 손등을 지지거나 라이터로 머리카락을 태우는 행위를 당했다고 진술한 것으로 알려졌다.

A양과 평소 알고 지내던 가해 학생들은 A양이 자신들의 험담을 했다는 이유로 폭행을 한 것으로 전해졌다.

다문화 가정의 자녀인 A양은 현재 병원에 입원해 치료를 받고 있다. 경찰은 보복 폭행 우려에 A양에게 신변 보호 조치를 제안했다.

경찰은 가해 학생들을 차례로 불러 조사할 방침이다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr