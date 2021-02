[아시아경제 지연진 기자] 남화토건 남화토건 091590 | 코스닥 증권정보 현재가 12,600 전일대비 50 등락률 +0.40% 거래량 94,798 전일가 12,550 2021.02.23 15:30 장마감 관련기사 남화토건, 도시재생개발과 332억원 규모 계약체결남화토건, 건설 중소형 테마 상승세에 7.72% ↑[e 공시 눈에 띄네]코스닥-22일 close 은 지난해 연결기준 매출액이 전년대비 40.3% 증가한 753억원으로 집계됐다고 23일 공시했다.

이 기간 영업이익은 173.1% 증가한 45억원, 당기순이익은 66억원으로 29.2% 늘었다. 이 회사는 "민간공사 수주증가로 매출액 및 영업이익 크게 증가했고, 법인세차감전이익 및 당기순이익 증가는 관계기업에 대한 지분법이익 등이 발생했기 때문"이라고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr