[포토]성북구 정릉3동 발도르프학교 성금 기부

학생들 음악회 수익으로 이웃돕기 성금 마련... 코로나19 위기 극복 기원하는 마음 모아 기부

[아시아경제 박종일 기자] 성북구 정릉3동 주민센터(동장 박해열)가 19일 정릉3동 소재 발도르프학교에서 이웃돕기 성금 40만원을 기부했다고 밝혔다.

발도르프 학교(성북구 보국문로 29가길 11)는 2013년에 문을 연 대안학교로 ‘머리와 손의 발달을 통해 가슴까지 움직이게 하는 전인적 교육’을 목표로 운영 중이며, 지난해 서울시에서 인가를 받아 현재 16명의 학생이 재학 중이다.

이 성금은 지난 12월 학교에서 학생들이 직접 포스터를 그리며 준비한 첫 번째 ‘맑은 음악회’ 수익으로 마련, 어려운 이웃을 생각하는 따뜻한 마음이 담겨있어 더욱 의미가 있다.

성금은 서울사회복지공동모금회를 통해 한부모 가족 및 조손가족 등 지역의 어려운 아이들을 위한 복지사업에 사용될 예정이다.

강효은 발도르프 학교 교사는 기부금을 전달하며 “아이들이 기부를 통해 나눔에 대해 배우고 실천하며 밝고 건강하게 성장하길 바란다”고 말했다.

동 주민센터 관계자는 이에 대해 “코로나19로 인해 그 어느 때보다 힘든 시기를 보내는 이웃에게 위로와 희망을 보내 준 발도르프 학교 아이들의 따뜻한 마음에 감사드린다”고 전했다.

