함양군, 코로나19백신 예방접종 차질없이 준비

군민 18세 이상 70% 이상 접종 순차적 시행

11월까지 완료 집단면역 형성 목표

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군이 노인요양시설을 시작으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방접종을 단계적으로 시행한다고 22일 밝혔다.

군에 따르면 코로나19 예방접종은 18세 이상 군민 70%인 2만4000여명을 대상으로 진행되며, 전파 차단을 위해 11월까지 집단면역 형성을 목표로 한다.

군은 우선 코로나19 예방접종 컨트롤타워 역할과 예방접종의 추진을 위해 추진단 구성을 마무리했다.

추진단은 행정지원반(시행총괄·인력관리·언론홍보·대상자 수송지원)과 실무추진반(시행총괄·백신수급·접종기관운영·대상자관리·이상반응관리)으로 구성돼 백신 예방접종을 차질 없이 진행할 예정이다.

함양군의사회, 응급의료기관 및 지역사회 7개 기관을 중심으로 지역협의체를 구성해 민관협력을 이끌어 내고 접종인력 확보에 노력하고 있다.

군은 정부의 백신 보급계획에 따라 3월초부터 노인요양시설 10곳 65세 미만 입소·종사자 400여명을 대상으로 아스트라제네카 백신 예방접종을 시행할 예정으로 거동이 불편한 입소자를 고려해 방문접종과 보건소 내 접종을 병행 시행한다.

이어 순차적으로 고위험 의료기관 종사자, 코로나19 1차 대응요원(역학조사·검역요원, 검체 채취, 검사, 이송, 119구급대, 경찰 등) 순으로 확대 실시한다.

이와 함께 군은 백신 콜드체인 운송, 이상반응 계획관리 등 접종 준비의 중요한 사항들을 차질 없이 추진하고, 종합적인 접종계획을 면밀히 세워 안전하게 접종받을 수 있도록 총력을 기울이고 있다.

추후 mRNA백신인 화이자(75화이자(75℃±15℃보관), 모더나(-20℃보관) 백신을 접종할 접종센터 후보지를 선정 중이며, 바이러스 벡터 백신인 아스트라제네카 접종이 가능한 의료기관을 위탁의료기관으로 선정할 계획이다.

일반군민에 대한 접종시기는 하반기(7월)에 시작될 예정이다.

군 보건소장은 “코로나 이전 평범한 일상으로 복귀할 수 있도록 코로나19 지역사회 확산 차단을 위해 최선을 다할 것”이라며 “성공적인 집단면역 형성이 조기에 될 수 있도록 코로나19 백신 예방접종 준비를 착실히 진행해 나가겠다”라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr