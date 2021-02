BTS, '피 땀 눈물' MV 7억뷰 돌파…통산 7번째

[아시아경제 이승진 기자] 방탄소년단(BTS)의 '피 땀 눈물' 뮤직비디오가 유튜브 7억 뷰를 돌파했다.

소속사 빅히트엔터테인먼트는 2016년 10월 공개된 방탄소년단의 '피 땀 눈물' 뮤직비디오가 21일 오전 8시 27분께 7억 뷰를 넘어섰다고 밝혔다.

방탄소년단 뮤직비디오가 7억 뷰를 넘은 것은 'DNA', '작은 것들을 위한 시', '페이크 러브', '마이크 드롭' 리믹스, '아이돌', '다이너마이트'에 이어 7번째다.

'피 땀 눈물'은 유혹을 만난 소년들의 갈등과 성장을 그린 '뭄바톤 트랩' 장르의 곡이다. 뮤직비디오는 방탄소년단 멤버들의 화려한 퍼포먼스와 감각적인 연출, 다양한 메타포가 어우러져 현재까지도 팬들에게 많은 사랑을 받고 있다.

방탄소년단은 '피 땀 눈물'을 포함해 총 29편의 억 단위 조회 수 뮤직비디오를 보유하고 있다. 이중 'DNA'는 12억 뷰, '작은 것들을 위한 시'는 11억 뷰를 돌파했다.

