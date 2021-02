무안군, 친환경 에너지 전기 자동차 보급 추진

최대 1520만원 구매 보조금 지원

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 미세먼지 저감 등 대기환경 개선을 위해 친환경 전기자동차 구매지원 사업을 지원한다고 19일 밝혔다.

전기자동차 65대, 전기화물차 35대를 지원할 계획이며 접수일 기준 60일 이상 무안군에 주소를 둔 만 18세 이상 개인 또는 사업장 소재지가 무안군인 법인, 기업, 단체가 신청할 수 있다.

차종별로 전기자동차는 최대 1520만원, 전기화물차(소형)는 2320만원을 1세대 별로 1대씩 지원한다.

아울러, 전기 택시는 해당 차량 보조금 지원 단가에서 200만원이 추가 지원되고 차상위 이하 계층이 구매 시에는 국비 지원액의 10%를 추가 지원한다.

신청은 오는 22일부터 예산이 소진될 때까지 가능하며 구비서류를 지참해 전기자동차 구매 차량별 대리점을 방문해 상담 후 신청서를 제출하면 된다.

전기자동차는 대기오염 물질을 배출하지 않으며 1대 운행으로 1년 동안 온실가스 1.4t을 감축할 수 있다. 연 2만㎞를 운행하면 동급 휘발유 차량 대비 유지비용 250여만원을 절감할 수 있다.

군 관계자는 “친환경 에너지인 전기 자동차 보급을 추진해 대기질을 개선하도록 노력하겠다”고 전했다.

