한화시스템, 작년 매출 1조6429억원…"사상 최대 실적"

[아시아경제 정현진 기자] 한화시스템이 지난해 연결기준 매출이 전년대비 6.3% 증가한 1조6429억원으로 최대 실적을 기록했다고 19일 발표했다. 지난해 영업이익은 929억원으로 전년대비 8.3% 늘었고 당기순이익은 28.4% 증가한 936억원으로 집계됐다. 영업이익과 순이익도 모두 사상 최대다.

한화시스템은 방산 부문 대형 사업들을 잇따라 수주하면서 호실적을 거두게 됐다고 설명했다. 한화시스템 방산 부문은 국내 전투체계 개발 사업 중 최대 규모인 한국형 차기구축함(KDDX) 전투체계(CMS)와 다기능레이다(MFR) 개발사업, 한국형 합동전술데이터링크체계(JTDLS) 완성형 체계 개발, 방공지휘통제체계(ADC2A) 양산, 천마 외주정비 등 대규모 사업 계약으로 약 1조4000억원의 수주를 기록했다. 이에 따라 한화시스템은 5년 연속 수주액 1조원을 초과, 최대 매출을 냈다.

ICT 부문은 1000억원 규모 '보험코어 2단계' 사업 수주, AI 기반 자동차 수리비 자동견적 시스템 'AOS 알파' 구축, 국방SI사업의 본격화와 근무 유연성을 확보하는 언택트 '스마트워크' 서비스 개발 등으로 전년 수준의 실적을 유지했으며 앞으로 AI·빅데이터·블록체인 서비스 신규 수주를 통해 매출 증가를 도모해나갈 예정이라고 한화시스템은 밝혔다.

지난해 4분기 매출은 6579억원을 기록했으며 영업이익은 190억원, 당기순이익은 396억원이었다. TICN(전술정보통신체계) 3차 양산, 피아식별장비(IFF) 모드 5 성능개량 등 개발사업 본격화로 매출은 전년동기대비 증가했고 적극적인 신사업 투자로 영업이익은 다소 감소했다. 원가구조 개선 노력, 코로나로 인한 대외비용 집행 감소, 연구개발비 증가로 R&D 세액공제액이 늘어 순이익은 늘었다.

한화시스템은 "올해도 근접방어무기체계(CIWS-Ⅱ), 중앙방공통제소(MCRC) 등 핵심 개발사업의 수주 활동과 TICN 4차 및 차기 군 위성 등 대형 양산사업, 초소형위성 SAR, 지능형 열화상 엔진모듈 민수사업 등 전략 사업 추진을 가속화하며 R&D 역량 기반 고수익 사업구조 혁신을 주도해나갈 계획"이라고 밝혔다.

한화시스템은 미래 성장동력 확보를 위해 도심항공교통(UAM)과 전자식 빔 조향 위성통신 안테나(ESA) 사업을 신사업으로 선정하여 투자와 역량을 집중하고 있다. 또 한화시스템은 우주사업 투자를 본격화 하고 있다. 지난해 6월 위성통신 안테나 기술 선도기업 영국 페이저 솔루션의 사업과 자산을 인수해 한화페이저를 설립하고 같은 해 12월 미국 카이메타에 3000만달러(약 330억원)를 신규 투자를 결정했다. 기존 지구관측 분야의 위성 탑재체 사업을 지속 추진하며, 위성통신 서비스 사업으로 확장에 나섰다.

한화시스템 김연철 대표이사는 "한화시스템은 미래 모빌리티 부문에서 '글로벌 넘버 원' UAM 기업을 목표로 하며 민간 주도의 뉴스페이스 선도기업으로서 미래 신시장을 선점해 나갈 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

