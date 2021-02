함양군, 군부대 이전 서명운동 … 군민 한마음으로 동참

군부대 이전 서명운동 1만 6000여명 동참, 건의 서명서 육군본부 전달



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 1일부터 15일까지 군부대 이전을 위한 범군민 서명운동을 펼친 결과 1만 6000여명이 서명운동에 동참했다고 19일 밝혔다.

이번 서명운동은 코로나 상황에서도 기관, 사회단체, 군민들이 자발적으로 서명운동에 참여해 군민의 염원을 한데 모으는 계기가 됐다.

군부대 이전은 함양군민의 오랜 염원으로, 군은 군부대 이전 이후 해당 용지에 어린이 드림센터, 수변 산책로, 수목원, 다목적운동장 등 문화, 복지, 공원 시설 등 군민들의 편안한 휴식공간이 될 수 있도록 조성해 나갈 계획이다.

서춘수 함양군수는 “군민이 이번 서명운동으로 한마음이 됐고, 군부대 이전에 대한 열망과 바람은 점점 커지고 있다”며 “서명운동을 이끌어 주신 기관, 사회단체, 그리고 함께 서명운동에 동참해 주신 군민에게 감사드린다 ”고 말했다.

그러면서“군민의 염원이 이루어질 수 있도록 육군본부, 국방부, 국회를 설득하고 지원을 요청하는 데 온갖 노력을 다해 나가겠다”라고 덧붙였다.

한편 군은 군부대 이전 건의 서명서는 3월 초에 육군본부에 전달해 육군 특별회계사업으로 군부대 이전을 요청할 계획이다.

