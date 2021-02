인니 "미얀마 사태 아세안차원 대응" 제안…싱가포르 지지

[아시아경제 김혜민 기자] 미얀마 쿠데타 사태를 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 차원에서 대응하자는 인도네시아의 제안에 싱가포르가 지지 의사를 밝혔다.

18일 인도네시아 안타라통신 등에 따르면 싱가포르 외교부는 양국 외교장관이 미얀마 사태를 논의하기 위한 비공식 아세안 장관 회의 제안에 동의했다고 밝혔다.

이 같은 입장은 레트노 마르수디 인도네시아 외교장관이 이날 싱가포르에서 비비안 발라크뤼시난 외교장관과 회담한 뒤 나왔다.

인도네시아는 미얀마 사태에 대한 아세안의 적극적인 역할을 주장하고 있다. 레트노 장관은 전날 브루나이를 방문해 에리완 유소프 외교장관과 이 문제를 논의했다.

당시 레트노 장관은 "인도네시아는 아세안이 가장 효과적인 메커니즘(방법)이라고 믿는다"며 "10명의 외교장관은 한 가족으로서 회의를 열어야 한다"고 강조했다.

아세안 회원국은 인도네시아를 비롯해 싱가포르, 브루나이, 말레이시아, 미얀마, 태국, 캄보디아, 라오스, 베트남, 필리핀 등 10개국이다. 올해 아세안 의장국은 브루나이가 맡았다. 레트노 장관은 "브루나이 국왕도 아세안 긴급회의 의견에 지지했다"고 전했다.

말레이시아 역시 지난 5일 조코 위도도 인도네시아 대통령과 무히딘 야신 말레이시아 총리가 정상회담을 갖고 아세안 특별회의를 요청하기로 뜻을 모이는 등 힘을 보탰다.

다만 태국과 캄보디아, 필리핀은 '내정 간섭 불가' 원칙을 밝히고 있다.

