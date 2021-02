포항시·주민대책위, 권익委 수성사격장 현장조사단에 "고통 헤아려 달라"

권익위, 지난 8일 국방부 등과 '조정기간 미군 아파치헬기 사격중지' 조정 결정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 국민권익위원회(권익위) 요청에 따라 경북 포항 장기면 수성사격장에서 주한미군 아파치 헬기 사격훈련이 잠정 중단된 가운데, 권익위가 18일 포항 현장에서 피해 조사활동을 펼쳤다.

이날 반대대책위원회는 19일까지 이어지는 권익위 현장조사단을 맞아 "국민의 입장에서 합리적 조정을 기대한다"고 반겼다.

조현측 반대위 대표위원장은 이날 조사단과 간담회 자리에서 "장기면민들은 지난 56년간 육군, 해군, 방산업체 등의 연중 계속되는 사격훈련의 소음과 진동, 산불 등으로 극심한 불안감과 공포를 느끼고 있다"며 "육체적·정신적 피해는 물론 물질적 피해까지 끊임없이 속출하고 있다"고 강조했다.

피해사례로는 ▲소음·진동에 의한 피해(난청질환, 건물 균열, 가축의 임신율 저하 및 유산) ▲군부대 전차 등 차량이동에 따른 피해(매연, 소음, 교통체증) ▲곳곳에 산재된 군용지로 인한 피해(지가 하락, 대규모 계발계획 투자기피 및 무산위기) ▲포사격 훈련 피해 등을 설명했다.

포항시 관계자도 간담회에 참석, 사격장 인근에서 추진되고 있는 코스타밸리 관광단지과 양포항 마리나, 그리고 대규모 스마트양식 클러스터 조성 등 사업에 대해 설명하며 "사격훈련으로 사업추진에 막대한 지장을 초래하고 있다"고 호소했다.

이에 대해 권익위 관계자는 "56년간 군 사격훈련으로 인한 고통을 인내해 온 지역민들의 아픔을 충분히 이해한다"면서 "주민들의 입장에서 고충민원을 해결할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

한편, 국민권익위원회는 지난 8일 정부세종청사에서 포항수성사격장 반대대책위원회와 국방부 차관, 해병대 1사단장이 참석한 '집단민원 조정 준비회의'를 열고, 조정기간 중에는 주한미군 아파치헬기 사격훈련을 잠정 중단하기로 결정했다.

