18일 서울 을지로 지하도와 청계천 대림상가를 잇는 지하연결통로가 개통됐다. 관계자들이 기념 행사를 하고 있다. 종로에서 퇴계로까지 길게 늘어선 세운상가군 7개 건물 중 지하도와 연결되는 최초의 보행통로다. /문호남 기자 munonam@

