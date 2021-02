강인택 광주 서구의원, 대통령 직속 국민소통특별위원 위촉

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 강인택 광주광역시 서구의회 의원이 문재인 대통령직속 국가균형발전위원회 제3기 국민소통특별위원회 위원에 위촉됐다.

국민소통특별위원회는 국가균형발전 정책과 관련된 지역의 여론수렴과 원활한 소통을 위해 운영되는 특별기구다.

국가균형발전 관련 정보공유와 지역 여론 모니터링 및 의견수렴, 지역행사 참여, 권역별 간담회, 자율적 시도 모임 등의 활동을 한다.

강인택 의원은 “현재 직면한 문제를 해결하는데 지역과 세대, 계층 간의 소통이 가장 중요하다”며 “광주 시민들의 목소리를 대변해 지역 간 불균형 해소를 위해서도 힘쓰겠다”고 말했다.

한편, 강 의원은 문재인 대통령 후보 중앙선거대책위원회 특보, 서영대학교 겸임교수, 국회의원 정무특보, 광주청소년교육포럼 이사장, 광주 서구 자치분권협의회 위원, 광주 서구 도시분쟁조정위원회 위원, 광주 서구 리틀야구단 단장 등을 역임했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr