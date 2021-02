[포토] 폭설 속 피어난 ‘봄의 전령’ 복수초

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] ‘영원한 행복’이라는 꽃말을 가진 복수초는 눈 속에 피는 연꽃과 같다해 설연화라고도 불린다.

지난 17일 담양군 전역에 많은 눈이 내린 가운데 담양군 봉산면에 있는 전남 제2호 민간정원 죽화경에 봄의 전령사 복수초가 눈 속에서 꽃망울을 피웠다.

복수초는 봄소식을 가장 먼저 알려주는 꽃으로 알려졌다.

