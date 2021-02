지누스, 19일 11번가 라이브 방송 특가전 진행

11번가 단독 특가 제품인 숯 성분 함유한 차콜 메모리폼 매트리스 공개

[아시아경제 김종화 기자]글로벌 가구 브랜드 지누스가 오는 19일 금요일 오전 11시부터 1시간 동안 최대 31% 할인 혜택을 제공하는 11번가 라이브 방송 특가전을 진행한다.

이번 라이브 방송을 통해 지누스는 숯 성분을 함유한 차콜 메모리폼 매트리스를 최초 공개하고 11번가에서만 단독 특가로 선보인다.

또 침대 하단의 넓은 수납공간으로 활용도가 높고 조립이 쉬운 스마트베이스 엘리트 침대 프레임, 오래되거나 몸에 맞지 않은 매트리스를 간편하게 새 매트리스처럼 업그레이드 할 수 있는 컨투어 베딩 토퍼 등을 소개한다. 이와 함께 방송 중 하이브리드 매트리스와 토퍼 등에도 최대 31% 할인 혜택이 적용된다.

방송 중 매트리스를 구매한 고객 전원에게 매트리스 커버를 증정한다. 11번가 지누스공식몰 스토어찜과 11톡 친구 등록 시 3% 할인 쿠폰이 추가 발급된다. 자세한 내용은 11번가 내 '라이브11' 페이지를 통해 확인할 수 있다.

지누스 관계자는 "지누스에 대한 높은 관심과 사랑에 보답하고자 집에서 편하고 즐겁게 시청할 수 있는 11번가 라이브 방송을 새롭게 기획하게 됐다"면서 "지속적인 온오프라인 채널 확대를 통해 소비자에게 더욱 적극적으로 다가갈 수 있도록 노력할 것"이라고 전했다.

한편, 글로벌 가구 브랜드 지누스는 매트리스 압축포장배송(Mattress-in-a-box) 기술을 세계 최초 도입해 아마존 매트리스 부문 베스트셀러를 차지하고 북미 온라인 매트리스 시장에서 1위를 기록한 국내 침대 제조 및 유통 기업이다. 전세계 80만 건이 넘는 소비자 리뷰를 보유하고 온라인 가구 시장을 선도하고 있다.

