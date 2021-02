美금리상승 우려로 장 초반 혼조세…코스피 '안갯속'

[아시아경제 지연진 기자] 국내 주식시장이 18일 장초반부터 혼조세를 보이고 있다. 미국 증시가 개선된 경제지표아 금리상승에 대한 우려가 교차하면서 치열한 매수·매도 공방이 벌어진 여파가 옮겨온 모습이다.

코스피 지수는 이날 전일대비 1.99포인트(0.15%) 하락한 3131.74로 거래를 시작했다. 장초반 한때 3139.52까지 회복했지만, 오전 9시15분 현재 4.96포인트 하락한 3128.77로 거래되고 있다. 같은 시간 개인이 930억원 가량을 순매수한 반면, 외국인과 기관은 각각 535억원과 371억원 어치를 팔아치웠다.

코스닥은 전일대비 0.24포인트(0.02%) 오른 980.01로 출발했지만, 장 시작 직후 하락세로 전환했다. 같은 시간 코스닥은 0.42% 하락한 975.83을 기록 중이다. 개인은 843억원을 순매수했고, 외국인과 기관은 601억원과 206억원을 순매도했다.

